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Sağlık Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olabilir? Hamileler aşı olduğunda bebek etkilenir mi?
Sağlık

Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olabilir? Hamileler aşı olduğunda bebek etkilenir mi?

Gebeliğin kaçıncı ayında korona aşısı yapılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 105 milyon doz aşı yapıldı. Son zamanlarda hamilelerde korona vakası daha çok görülmeye başlandı. Peki, hamilelere korona aşısı yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-09-17 11:07:00 -
Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olabilir? Hamileler aşı olduğunda bebek etkilenir mi?

Hamileler korona aşısı olmanın kendilerine ve bebeklerine zarar verip veremeyeceğini merak ediyor. Peki, hamilelere kaçıncı ayda aşı yapılıyor?

Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olabilir? Hamileler aşı olduğunda bebek etkilenir mi?

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, "Hastanemizde geçen yılla kıyasladığımızda bir yıldaki gebe ölüm sayısına bu sene Delta varyantı nedeniyle neredeyse bir ayda ulaşıldı. Kovid-19 gebelerde gerçekten ağır seyrediyor.mRNA ve inaktif Kovid-19 aşıları, kesinlikle canlı aşılar değil. Bebekte doğumdan sonra bir yan etki oluşturmuyor, aksine antikor oluşmasını sağlıyor. Lütfen gebelerimiz aşıya makul baksınlar, kendilerini korusunlar. Evdeki yaşlılarını ve çocuklarını da düşünerek gebelik süreci ve emzirme döneminde mutlaka aşılansınlar" dedi.

Uzmanlar gebeliğin 3. ayından itibaren aşı uygulanabileceğini ifade ediyor.

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