Sonbaharla birlikte girip vakaları arttı ve pek çok kişi grip aşısının ne zaman nasıl nerede yaptırılacağını araştırmaya başladı. Peki, hamilelere grip aşısı yapılıyor mu?

Hamileler grip aşısı yaptırabiliyor mu? Hamileliğin kaçıncı ayında grip aşısı yaptırılır?

Baş ağrısı, öksürük, hapşırma, kas ve eklemlerde ağrı, halsizlik, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, hamileler kadar anne karnındaki bebekleri de etkiler. Bu sebeple uzmanlar gebeliğin 3.ayından itibaren grip aşısı yapılabileceğini belirtiyor. Grip aşısı yaptırmayı düşünüyorsanız öncelikle hekiminizle görüşmeli ve hangi ayda aşının olacağına birlikte karar vermeniz çok daha doğru olacaktır.

Grip nedir?

Hastalığın en bilinen ismi olan ''Grip'' kelimesi Galya yerlilerinin dilinde bulaşmak manasına gelen ''Gripan'' kelimesinden köken almaktadır. Hastalığın tıbbi yazındaki adı olan ''İnfluenza'' kelimesi ise İtalyancada ''yıldızlardan gelen gizli kuvvet'' manasına gelen bir kelimeden türemiştir. Hastalığa halk tarafından ''Paçavra Hastalığı'' gibi isimler de verilmiştir.

Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır.

Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar.

Aşağıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı görülebilir;

Ateş (koltuk altından ölçülen 38 °C ve üzeri)

Titreme

Kuru öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı ve tıkanıklığı

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Şiddetli halsizlik

İshal, nadiren kusma

Ateş (38 °C ve üzeri ) yükselir ve titreme görülür, bunlara baş ve karın ağrısı eşlik etmektedir. Kuru bir öksürük görülür. Bunların dışında, eklem ve boğaz ağrıları, iştahsızlık, burun akıntısı, hapşırma, baş dönmesi de grip hastalığında görülebilir.

Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal eşlik edebilir, küçük çocuklarda dikkat edilmesi gereken ek belirti huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku halidir.

Belirtiler hastanın günlük işlerini etkileyecek düzeye ulaşabilir. Halsizlik grip geçtikten sonra bile bir kaç hafta devam edebilir.