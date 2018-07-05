Hamile kızı öldüren cani hakettiği cezayı buldu!

Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Parkı’nda 2014 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre olay tarihinde 17 yaşındaki T.G. isimli genç kız şüpheli M.G.(24) ile 4-5 ay arkadaşlık yaptı. Suç tarihinde M.G.’yi arayan T.G. hamile olduğunu söyleyip, şehir merkezindeki parkta buluştular. T.G. hamile olduğunu söyleyince, M.G. bebeği aldırmasını istedi. Aralarında tartışma çıkınca, M.G. yanında bulunan silahla iki l ateş etti. Hastaneye kaldırılan T.G. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak D.K. isimli kadının evine zorla giren M.G., evden aldığı bıçakla bir süre sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce yargılama yapılan ve Yargıtay’ın Aile Bakanlığı’nın katılmadığı gerekçesiyle bozduğu dava, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.G., ölen kızın şikayetçi annesi G.G. ile babası Z.G. ve avukatlar katıldı. Aile Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.

Duruşma savcısı mütalaasında otopsi raporunda, sanıktan ve embriyodan alınan örneklerde genç kızın karnındaki ceninin sanığa ait olmadığının tespit edildiğini, sanığın ‘kasten nitelikli adam öldürme’, ‘yasak silah bulundurma’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık M.G. duruşmada yaptığı savunmasında “Ben yanlış bir şey yaptım. Bana hamile olduğunu söyledi, hamile olacak bir durum yoktu, test yaptırdık, hamile çıktı. Başkası ile ilişkiye girmediğini söyledi ama benimle de ilişkiye girmedi, sadece bir sefer yakınlaşma olmuştu. Benimle evlenmek istedi, kabul etmedim. Hatta saçma sapan bir teklifte bulunup ‘evlenince, çocuk doğduktan sonra boşanırız’ dedi. Ben kızdım, en son ‘bana tecavüz etti diye şikayet ederim seni’ deyince ben de kendimi kaybettim, silah ile iki el ateş ettim, kaçtım. Çok pişmanım, takdir mahkemenizin” diye konuştu. Şikayetçi aile de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.G.’ye ‘kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan müebbet, ‘silah bulundurma’ suçundan 2 yıl ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.