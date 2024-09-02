Hamile kertenkele böyle karpuz yedi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, elleriyle kertenkeleyi besleyen çiftçi büyük takdir topladı.

İlçeye bağlı Arpaç (Tığeni) köyünde biber ekimiyle uğraşan İbrahim Mavi, barakasının bir köşesinde halsiz düşmüş hamile bir kertenkeleyi fark etti. Çiftçi Mavi, elleriyle kertenkeleye karpuz yedirtti. İlk başlarda çekingen davranan kertenkele, bir müddet sonra kendisine uzatılan karpuzu çiftçinin ellerinden afiyetle yedi.

Bu duygu dolu anlar, başka bir çiftçi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Kertenkeleyi besleyen Mavi’nin bu nazik ve doğa dostu davranışı, görenler tarafından büyük takdir topladı.