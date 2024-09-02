  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hamile kertenkele böyle karpuz yedi
Yaşam

Hamile kertenkele böyle karpuz yedi

Yeniakit Publisher
2024-09-02 13:34:00 -
Hamile kertenkele böyle karpuz yedi

Şanlıurfa'da bir vatandaş, hamile kertenkeleyi elleriyle besledi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, elleriyle kertenkeleyi besleyen çiftçi büyük takdir topladı.

İlçeye bağlı Arpaç (Tığeni) köyünde biber ekimiyle uğraşan İbrahim Mavi, barakasının bir köşesinde halsiz düşmüş hamile bir kertenkeleyi fark etti. Çiftçi Mavi, elleriyle kertenkeleye karpuz yedirtti. İlk başlarda çekingen davranan kertenkele, bir müddet sonra kendisine uzatılan karpuzu çiftçinin ellerinden afiyetle yedi.

Bu duygu dolu anlar, başka bir çiftçi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Kertenkeleyi besleyen Mavi’nin bu nazik ve doğa dostu davranışı, görenler tarafından büyük takdir topladı.

Park halindeki tır böyle alevler içinde kaldı
Park halindeki tır böyle alevler içinde kaldı

Yerel

Park halindeki tır böyle alevler içinde kaldı

Dikkatli bakın! Siz ne görüyorsunuz?
Dikkatli bakın! Siz ne görüyorsunuz?

Yaşam

Dikkatli bakın! Siz ne görüyorsunuz?

Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat şiddetli geliyor
Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat şiddetli geliyor

Yaşam

Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat şiddetli geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23