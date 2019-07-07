0553 313 94 23

Hamile kadının aracına saldıranların kimliği belli oldu! Trafik magandaları 'işadamı' çıktı

İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti. O magandalarının kimliği ortaya çıktı.

07 Temmuz 2019 Pazar 23:40

İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti. O magandalardan birinin Seydioğlu Baklava'nın sahibi Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı. Hasan Sel'in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin sahibi olduğu kaydedildi.

Olaydan sonra, Hasan Sel'in tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı da fark edildi.

Ayrıca, Hasan Sel’in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerin sahibi olduğu da kaydedildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti. Sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.Olay büyük tepki çekti. Hamile kadının 'polisi arıyorum' uyarılarına aldırış etmeyen '07 BSS 76' araç plakalı magandalar daha sonra gözden kayboldu.

"Polis magandaları arıyor"

Sosyal medyaya da düşen görüntülerin ardından birçok vatandaş olaya tepki gösterirken, polisin magandaları yakalama çalışması başlattığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hasan Sel'in Kastamonu'da olduğu ve olaya ilişkin ifade vermek için yarın emniyete gideceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 23:40
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. Hasan Sel
  4. Hüseyin Sel
  5. seydioğlu baklava
  6. trafik magandaları
  7. hamile kadının aracına saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu
    1. Patlatılan havai fişek yangına sebep..
    2. Kayserili hacı adayları Medine’ye..
    3. 658. Kırkpınar yağlı güreş şampiyonu..
    4. Hamile kadının aracına saldıranların..
    5. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    6. Yunanistan'ın yeni başkanı kim oldu?..
    7. Cezaevinden izinli çıktı, kendisini..
    8. Dışişleri’nden Afganistan’daki terör..
    9. Osmanlı’dan kalma gelenek..
    10. Cunda Adası’nda korkutan yangın
    11. Voleybol: FIVB Erkekler Challenger..
    12. Yunanistan'da seçimin galibi..
    13. Mustafakemalpaşalı pehlivandan..
    14. Bakan Kasapoğlu’ndan milli okçulara..
    15. ’Altın Karagöz’e muhteşem açılış
    16. Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara..
    17. Dünyaca ünlü 10 psikolojik roman
    18. Yunanistan'da seçimi kaybeden..
    19. Şehit Yakınları ile Gazilerin..
    20. Sahibinin kucağında havladı:..
    21. Suudi Arabistan'dan Filistinli şehit..
    22. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    23. Rumlardan çirkin saldırı!
    24. Piknik dönüşü facia: Römorktan düşüp..
    25. Yunanistan'da erken seçim
    26. GÜNCELLEME 3 - İzmir'de orman yangını
    27. Kozan’da 9 kişi mağarada mahsur kaldı
    28. AUZEF 2019 üç ders sınavı ne zaman..
    29. ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede
    30. AÖF üç ders sınavı ne zaman 2019? AÖF..
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar