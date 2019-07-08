Hamile kadına dehşeti yaşatan zorba, karakola geldi Pendik'te trafikte hamile kadına saldıran şahıs Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.

İstanbul Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi. Ayrıntılar Geliyor...

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