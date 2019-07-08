Hamile kadına dehşeti yaşatan zorba, karakola geldi

Pendik'te trafikte hamile kadına saldıran şahıs Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.
08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10
İstanbul Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.
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