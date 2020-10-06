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Yerel Hamile kadın evinde ölü bulundu
Yerel

Hamile kadın evinde ölü bulundu

7 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın, evinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:08:00 -
Hamile kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kanal Boyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında ikamet eden Ö.F.D., sabah saatlerinde çalıştığı iş yerinden çıkarak evine döndü.

Ö.F.D., iş dönüşü geldiği evinde 7 aylık hamile olan 23 yaşındaki eşi Sena D.’nin yerde cansız bedeni ile karşılaştı.

Eşi, hayatını kaybetmiş halde buldu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Sena D.’nin, hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Otopsisi yapılacak

Olay yerine gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Sena D’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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