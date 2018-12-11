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Hamile evi nasıl olmalı?

Eviniz sadece küçük çocuklarınız, yaşlılar, engelliler için “güvenli” hale getirilmekle kalmamalı. Bir bebek bekleyen anne için de yuvanız muhtemel tehlikelerden uzak olmalı. Peki bunun için neler yapmalısınız?

11 Aralık 2018 Salı 13:54
Hamile evi nasıl olmalı?


Koridor, mutfak, oturma odası gibi sık trafiği olan alanlardaki yer döşemelerinin kaygan olmamasına dikkat etmelisiniz. Halı, kilim kenarları kalkmış ya da kıvrılmış olmamalı. Bunlar zemin üzerinde kayar olmamalı. Altlarına onları kaymaz hale getirecek materyal koymalısınız.

Sık kullandığınız her türlü eşyayı, kolaylıkla ulaşabileceğiniz yerlere koyunuz.

Sandalye ve merdiven gibi şeylere çıkmayın. Perde asmak, korniş düzeltmek, gardırobun üst gözlerine hurç koyup indirmek gibi işlerden uzak durmalısınız.

Sonra evinizde her zaman ihtiyaç duymadığınız gereksiz tüm şeyleri ortadan kaldırın.

Kendinizin veya eşinizin en kısa ve kolay biçimde ulaşabileceği bir yerde mutlaka bir ilk yardım dolabı bulundurun.

Aynı yere bir de acil telefonların listesini asın.

Sadece hamile anne evinde değil, aslında her evde olması gerektiği gibi bir yangın söndürücüyü giriş kapısı veya mutfak kapısı arkasına koyun.

Tıpkı minikler için yapıldığı gibi masa ve sehpa köşelerine, yaralanmaları önlemek için köşe koruması takın. Bu, bebeğiniz doğduktan sonra da işinize yarayacak.

Evinizin aydınlatmaları doğru ve net bir şekilde görmeyi sağlayacak şekilde olmalı.

Oda giriş ve çıkışlarına elektrikli soba veya vantilatör gibi aletler koymayın. Bunları daha çok ayak altından uzak yerlere konumlandırın.

Banyoda sık yaşanılan kazalardan biri kayarak düşmelerdir. Özellikle hamilelik döneminde evin banyo ve tuvalet bölümü kazalara, düşme ve yaralanmalara karşı tedbirli olmalı. Banyo zemininde kaymayan ve ıslaklığa dayanıklı malzemeler kullanın.

Banyoya, duş kabinine tutacaklar yerleştirmelisiniz.

Banyo ve tuvalette iken, kesinlikle kapıyı arkadan kilitlemeyin. Sadece içeride birinin olduğunu gösterir bir uyarı olsun yeter. Çünkü, muhtemel bir acil durumda kilitli kapı size ulaşılmasını engeller.

Oturma veya yatak odanızda bulunan sehpa vb. her zaman kullanılmayan araç ve gereçleri kaldırın.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:54
  1. hamilelerin dikkat etmesi gerekenler

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