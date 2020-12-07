Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan açıklama gecikmedi

Yardım isterken ağlayan vatandaşın videoya yansıyan görüntülerinde, "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum. Allah çarpsın geri öderim. Ne yapacağımı bilmiyorum" dediği duyuluyor.

Mehmet Tevfik Göksu'dan açıklama

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büşükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise söz konusu kişiye ulaştıklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermedi"

Göksu paylaşımında, "Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etmiştir. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" diye yazdı.