Hamile doktoru darp eden şahıs hakkında yeni gelişme

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde yaşanan elim olayda dermatolog hamile bir doktor, sırası gelmeden muayene edilmek isteyen bir hasta tarafından canice darp edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hamile doktoru darp eden zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

'Zanlı gözaltına alınmıştır'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca,

"Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

“Zanlı” olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.



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