Annelik bir kadın için en heyecanlı en anlamlı süreçtir. Anneliğe ilk adımı atan pek çok kadın hem fiziksel hem de psikolojik pek çok sorunla karşı karşıya kalır. Hamilelik döneminde hanımlar, aldıkları kiloların etkisiyle kimi zaman hareket etmekte güçlük çeker. Bebek ve kendi sağlığı için hareketlerini kısıtlayan hanımların birçoğu ise ‘Hamileler oturarak namaz kılabilir mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Hamile bir kadın oturarak namaz kılabilir mi? Hamilelikte oturarak namaz kılınır mı?

Gebelerin merak ettiği ‘Hamilelikte oturarak namaz kılınır mı?’ sorusuna Diyanet’in verdiği cevap şöyle: Hamile olan kadın, namazda rükû ve secde yapması kendisine veya karnındaki bebeğe zarar verecekse, aşağıda anlatılanlardan kendisine uygun gelen şekilde namazını kılar.

Hastalığından dolayı namazda rükû ve secde yapamayan kişi oturduğu yerden kolayına geldiği şekilde, mesela bağdaş kurarak veya ayaklarını yana veya öne doğru uzatarak oturup namazını kılar. Ayaklarını yana veya kıbleye uzatarak da olsa yere oturamayan kişi, ayakta veya tabure, sandalye, sedir vb. yerlere oturarak namazını îmâ ile kılabilir.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), basur hastalığı olan birinin nasıl namaz kılacağının sorulması üzerine; “Durabilirsen ayakta, gücün yetmezse oturarak ona da gücün yetmezse yan üstü uzanarak kıl” (Ebû Dâvûd, Salât, 181) buyurdu. Bu durumda olan bir kimse usûlüne göre, namazını îmâ ile kılar. Îmâ ile namaz kılan kişi başını rükûda biraz, secdede ise rükûdan biraz daha fazla eğer. Bununla birlikte, vücudun baş ile birlikte eğilmesiyle de îmâ yapılmış olur. Bir kişi ayakta durmaya gücü yettiği hâlde, rükû ve secdeye gücü yetmiyorsa, ayakta veya oturarak îmâ edebilir; ancak oturarak îmâ etmesi daha uygundur. Başı ile îmâ etmeye gücü yetmeyen kimse Hanefîlere göre namazını kazaya bırakır; gözleri, kaşları veya kalbiyle îmâ ederek namaz kılamaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 260).