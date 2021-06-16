‘Hamdolsun' eleştirilerine tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinden hemen sonra Azerbaycan’a geçti.

İki gardaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa’ya yaptıkları ziyaret, dostları sevindirirken, düşmanları çatlattı.

İmzalanan “Şuşa Beyannamesi” ile iki kardeş ülkenin, askeri, ekonomik, kültürel, sağlık alanlarında işbirlikleri, mayınlı arazilerin temizlenmesi ve dış tehditlere karşı müttefiklik anlayışıyla ortak mekanizma oluşturmalarının yolu açılırken, Şuşa’nın yeniden imar ve inşaası için de yol haritası çizildi.

Erdoğan ve Aliyev'in bu tarihe geçen ziyareti Akit Tv'de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Erdoğan'ın Bıden ile görüşmesi sonrası "24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum’ demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi?” şeklinde soruya “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” şeklindeki cevabını eleştirirenlere set çıkan Karahasanoğlu, Bu ziyaretin "Emreni Soykırımı" tabirini kullanan Biden'e atılan bir tokat olduğunu söyledi.