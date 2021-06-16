  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başbakanlık Konutu'nu boşaltmazsa ceza alabilir
Osmanlı sancağına ‘bez parçası’ diyen CHP'li vekile sert tepki
3 yıllık polis evinde ölü bulundu
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık
Gündem ‘Hamdolsun' eleştirilerine tokat gibi cevap
Gündem

‘Hamdolsun' eleştirilerine tokat gibi cevap

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'daki tarihi ziyaret, Akit Tv'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 12:59:00 - 2021-06-16 13:16:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinden hemen sonra Azerbaycan’a geçti.

İki gardaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa’ya yaptıkları ziyaret, dostları sevindirirken, düşmanları çatlattı.

İmzalanan “Şuşa Beyannamesi” ile iki kardeş ülkenin, askeri, ekonomik, kültürel, sağlık alanlarında işbirlikleri, mayınlı arazilerin temizlenmesi ve dış tehditlere karşı müttefiklik anlayışıyla ortak mekanizma oluşturmalarının yolu açılırken, Şuşa’nın yeniden imar ve inşaası için de yol haritası çizildi.

Erdoğan ve Aliyev'in bu tarihe geçen ziyareti  Akit Tv'de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Erdoğan'ın Bıden ile görüşmesi sonrası "24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum’ demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi?” şeklinde soruya “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” şeklindeki cevabını eleştirirenlere set çıkan Karahasanoğlu, Bu ziyaretin "Emreni Soykırımı" tabirini kullanan Biden'e atılan bir tokat olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay