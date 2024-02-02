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Gündem Hamas'tan yeni ateşkes mesajı! Dünyaya duyurdular
Gündem

Hamas'tan yeni ateşkes mesajı! Dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-02-02 22:26:00 -
Hamas'tan yeni ateşkes mesajı! Dünyaya duyurdular

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistinli grubun, en başından beri talep ettiği kalıcı ateşkes olmaksızın bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Lübnan merkezli LBC Televizyonuna konuşan Hamdan, Gazze'ye yönelik abluka kalkmadığı, kalıcı ateşkes sağlanmadığı takdirde, çatışmalara kısa aralar verilmesini öngören tekliflerin "direniş tarafından kabul edilmesinin hiçbir yolu" olmadığını söyledi.

Hamdan, serbest bırakılmasını istedikleri Filistinliler arasında hangi hareketten olurlarsa olsunlar direniş faaliyetlerine katıldıkları veya liderlik ettikleri gerekçesiyle İsrail'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan isimler olduğunu kaydetti.

"Ulusal bir dava"

Bu bağlamda Filistin'in Fetih Hareketi liderlerinden Mervan Barguti ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın ismini dile getiren Hamdan, İsrail'de tutuklu bulunanların serbest bırakılmasının "ulusal bir dava" olduğunu belirtti.

Paris toplantısı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını açıklamıştı.

Hamas Hareketi, 30 Ocak'ta, Paris toplantısından çıkan sonuçlara ilişkin teklifin teslim alındığını ve bunun incelendiğini, verilecek cevap için de görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.
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