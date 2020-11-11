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Aktüel Hamas'tan UNRWA çalışanlarının maaşlarına dokunulmaması uyarısı:
Aktüel

Hamas'tan UNRWA çalışanlarının maaşlarına dokunulmaması uyarısı:

"Filistinli mülteciler dosyası işgalci İsrail'le mücadelenin özünü oluşturuyor. Bu konu üzerinde hiçbir şekilde baskı oluşturulmasına izin verilemez"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:34:46 -
Hamas'tan UNRWA çalışanlarının maaşlarına dokunulmaması uyarısı:

GAZZE (AA) - Hamas, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmaması uyarısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, UNRWA çalışanlarının maaşlarına dokunulmasının "Filistin içinde ve dışında istikrar ve güvenlik üzerinde ciddi etkileri olacağı" belirtildi.

UNRWA'nın, çalışanların maaşında kesintiye gitme kararının binlerce Filistinli ailenin hayatını olumsuz etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, "Filistinli mülteciler dosyası işgalci İsrail'le mücadelenin özünü oluşturuyor. Bu konu üzerinde hiçbir şekilde baskı oluşturulmasına izin verilemez. Vatanlarından edilen Filistinliler evlerine geri dönene kadar onlara garantör olan uluslararası meşruiyete saygı duyulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sağlık görevlileri ve öğretmenler dahil 28 bin kurum çalışanının maaşlarının bir kısmının ödemesini ertelemek zorunda kaldıklarını söylemişti.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

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