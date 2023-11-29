Hamas'tan uluslararası medyaya Gazze çağrısı

Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası gazetecileri ve medya kuruluşlarını, işgal ordusunun ve Nazi ordusunun çocuklara, savunmasız sivillere ve tüm altyapıya karşı uyguladığı yıkımın boyutlarını ve soykırımın göstergelerini görmek için Gazze Şeridi'ndeki varlıklarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Sabra bölgesi ve Gazze şehrinin diğer bölgelerinde enkaz altında onlarca Filistinli sivilin cesetlerinin bulunması ve en önemli bilim kurumlarından İslam Üniversitesi'ndeki yıkımın boyutunun Gazze halkının maruz kaldığı dehşeti doğruladığı kaydedilen açıklamada, bu yapılanların amacının tüm yaşam tesislerini ve altyapıyı kasıtlı yok etmek ve Gazze halkını göçe zorlamak olduğu belirtildi.

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