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Dünya Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür!
Dünya

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür!

Yeniakit Publisher
2024-08-06 16:52:00 -
Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür!

Hamas'tan Türkiye'ye "Haniye" teşekkürü geldi.Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından ilk andan itibaren taziyelerini sunduğundan ve cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Hamas'tan Türkiye'ye "Haniye" teşekkürü geldi.Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından ilk andan itibaren taziyelerini sunduğundan ve cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

İnternet sayfasından yazılı açıklama yapan Hamas, Hareketin lideri Haniye'nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür etti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Açıklamada, İlk andan itibaren başsağlığı dilekleri ve cenaze törenine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK"

Hamas'tan yapılan açıklamanın devamında, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamaya devam eden Hamas, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz" dedi.
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