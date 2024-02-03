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Dünya Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu
Dünya

Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu

Yeniakit Publisher
2024-02-03 22:52:00 -
Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu

İsrail ile ilgili ateşkes açıklamasında bulunan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, bir ateşkesin henüz olmadığını söyledi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile Gazze Şeridi’ne yönelik esir takası ve tam ateşkes konusunda henüz nihai bir anlaşmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden sürerken Hamas'tan yeni bir ateşkes açıklaması geldi.

Bir anlaşma yapılmadı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile 2’nci bir esir takası ve Gazze Şeridi’nde tam ateşkes konularına değindi.

İsrail ile şu ana kadar nihai olarak ateşkes ve esir takası konusunda yapılmış bir anlaşmanın olmadığının altını çizen Hamdan, bazı teklifler ve öneriler aldıklarını, Hamas olarak bunun üzerinde çalıştıklarını, Filistin halkının çıkarları göz önünde bulundurarak karar alacaklarını söyledi.
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Tek şart öne sürdüler

Paris’teki toplantıda olası anlaşmaya ilişkin genel çerçeve taslağını Hamas’ın teslim aldığını belirten Hamdan, "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik tüm saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi’ndeki tüm işgal güçlerini çekmesi esasında anlaşmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma taslağı üzerinde durduklarını aktaran Hamdan, çalışmalara ilişkin "Gazze’deki halkımızın üzerinde 17 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması, yeniden imar ve ciddi esir takası anlaşması da yer alıyor." dedi.

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