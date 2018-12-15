Hamas'tan önemli mesajlar! Kukla liderlere çağrı yaptı

İslamî Direniş Hareketi Hamas kuruluşunun 31’inci yıldönümünde Filistin’in özgürlüğü, başkenti Kudüs olacak bağımsız Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin yurtlarına dönmeleri konularının sürekli ilkelerinin başında olacağını belirterek, bölünmenin sonlandırılması ve ulusal ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hamas hareketi kuruluş yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Bütün çevrelerin ve grupların ulusal bir program üzerinde uzlaşması herkes için ortak paydadır. Bu büyük tehlikelere karşı ulusal çabaların başarı şansını güçlendirecektir. İşgale karşı direniş hakkımız ise uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmıştır” dedi.

Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşlerine desteğini sürdüreceğini belirten Hamas, yürüyüşlerin ulusal güçlerin belirlediği hedefleri gerçekleştirinceye kadar devam edeceğini hatırlattı.

Açıklamasında ayrıca Yüzyılın Anlaşmasına kesinlikle karşı olduğunun altını çizen Hamas, bu projeye karşı duracaklarını, bedeli ne olursa olsun hiç kimsenin projeyi hayata geçirmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Hamas’ın yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

-İşgalciyle ilişkileri normalleştirmeye karşıyız. Arap ve İslam ülkelerinden, parti ve örgütlerden bu kapıyı kapatmalarını istiyoruz.

-Kudüs Filistin’in ebedi başkentidir. Bu Filistin halkıyla ümmetin sabit hakkıdır. Bundan taviz verilemez. İşgalcinin Kudüs’te yaptığı icraatlar, Yahudileştirme ve yerleşke inşası, gerçekleri örtmedir ve yok hükmündedir.

-Yurdundan olmuş olan Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönme hakları doğal bir haktır. Bu hak yok sayılamaz ve pazarlık konusu yapılamaz.