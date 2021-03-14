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Dünya Hamas'tan Kosova'ya sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kosova'ya sert tepki!

Hamas, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, "uluslararası kararların ihlali" şeklinde değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:54:00 -
Hamas'tan Kosova'ya sert tepki!

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'nın aldığı karara tepki gösterdi.

"Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması, uluslararası kararların ve insan hakları sözleşmelerinin ihlalidir. Bazı Arap ülkelerinin, işgal yönetimi ile attığı normalleşme adımları, Kosova gibi bir ülkeyi böyle bir karar almaya teşvik etmiştir." diyen Kasım, Kudüs'ün, Filistin ve Arap kimliğini korumaya devam edeceğini vurguladı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.

Kosova-İsrail ilişkileri

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in ise Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanırken, aynı gün İsrailli yetkililer, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.

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