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Dünya Hamas'tan İsrail'in kalleş iftirasına cevap
Dünya

Hamas'tan İsrail'in kalleş iftirasına cevap

Yeniakit Publisher
2024-06-22 03:16:00 -
Hamas'tan İsrail'in kalleş iftirasına cevap

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıpların direniş saflarında savaşanlara oranının "bire bir" olduğu yönündeki iftirasına cevap verdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplarıyla ilgili iddiasına tepki gösterildi.

'İSRAİL BU TÜR İDDİALARLA SOYKIRIMIN VAHAMETİNİN ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞIYOR'

Sağlık Bakanlığının her gün açıkladığı verilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarının Gazze'deki kayıpların çoğunun sivillerden oluştuğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun evler, hastaneler ve barınma merkezlerine düzenlediği barbarca saldırılarda özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybettiği vurgulandı.

Netanyahu'nun iddiasının "yalan ve uluslararası kamuoyunu hiçe sayma" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu türden iddialarla, İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarının ve çağdaş insanlık tarihinde benzeri görülmemiş soykırımın vahametinin örtbas edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?
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Netanyahu, ABD'de yayın yapan Punchbowl haber sitesine dün verdiği röportajda, "Gazze'de sivil kayıpların direniş güçlerinin saflarında savaşanlara oranının yaklaşık bire bir olduğunu ve bunun modern şehir savaşlarındaki en düşük oran olduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA

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