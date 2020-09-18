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Aktüel Hamas'tan İsrail ile normalleşmek isteyen ülkelere "kendinize gelin" çağrısı
Aktüel

Hamas'tan İsrail ile normalleşmek isteyen ülkelere "kendinize gelin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:21:26 -
Hamas'tan İsrail ile normalleşmek isteyen ülkelere "kendinize gelin" çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail ile normalleşme arayışı içinde olan ülkelere "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara bakarak kendine gelmesi" uyarısında bulundu.

Hamas, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir kontrol noktasında ses bombası atması nedeniyle Filistinli doktor Nidal Cebbarin'in kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Şehitliğin mesajı, normalleşme peşinde koşanları kendilerine gelmeye davet etmektedir. İşgal güçlerinin saldırılarının ve işlediği suçlarının halkımıza neler yaptığını bir durup düşünsünler." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkının toprağına ve vatanına sahip çıkacağı vurgulanan açıklamada, "Halkımız işgalcilerin zulmü veya hainlerin ihanetleriyle yılmayacaktır." denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Barta'a beldesi yakınlarındaki bir kontrol noktasından geçmekte olan 54 yaşındaki Filistinli doktor Nidal Cebbarin, İsrail güçlerinin Filistinlilere attığı ses bombası nedeniyle kalp krizi geçirerek olay yerinde hayatını kaybetti.

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