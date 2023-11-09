Hamas'tan dünyaya çağrı: Sesinizi yükseltin!

Hamas Siyasi Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ''Filistin halkına, Arap ve İslam alemine ve dünyanın özgür halklarına; tüm kıtalarda, tüm şehirlerde, başkentlerde ve meydanlarda eylemlerini yükseltmeleri ve seferberliklerini artırarak sürdürmeleri çağrımızı yineliyoruz." denildi.

'Gösterilerin tırmanması yönünde çağrıda bulunuyoruz'

Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine dikkat çekilen açıklamada, Müslümanlar başta olmak üzere insani duyarlılığı olan tüm dünya halklarına "meydanlara çıkın" çağrısı yapıldı:

Halkımızın kurtuluş, geri dönüş ve kendi kaderini tayin etme haklarını destekliyoruz ve saldırganlığı ve buna yönelik Amerikan desteğini reddediyor ve kınıyoruz.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını reddeden gösterilerin önümüzdeki Cuma, Cumartesi ve Pazar günü devam etmesi ve tırmanması yönünde çağrıda bulunuyoruz.