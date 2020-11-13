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Aktüel Hamas'tan Doğu Kudüs'te Yahudiler için yeni konut inşasına tepki
Aktüel

Hamas'tan Doğu Kudüs'te Yahudiler için yeni konut inşasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-13 02:53:32 -
Hamas'tan Doğu Kudüs'te Yahudiler için yeni konut inşasına tepki

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Ramat Shlomo Yahudi yerleşim biriminde 108 yeni konut inşa edilmesi planının onaylanmasını, "kolonyal genişleme planlarının uygulanması" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, "108 yeni konut inşa planını onaylamasının, işgalcinin saldırgan politikasının kalıcı hale getirilmesi ve kentin Yahudileştirilmesini hedefleyen kolonyal genişleme planlarının hayata geçirilmesi" anlamına geldiğini söyledi.

"Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımında ve Yahudi yerleşimlerinde yaşanan artış, İsrail'in ilhak ve daha fazla toprağa el koyma projesine devam ettiğini gösteriyor." diyen Kanu, Kudüs'te yaşananlar karşısında İsrail'e direnen Filistin halkının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın dünkü haberinde, Kudüs Belediyesinin, Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan, çoğunlukla ultra-Ortodoks Yahudilerin oturduğu Ramat Shlomo yerleşim birimine 108 yeni konutun inşa edilmesini onayladığı belirtilmişti.

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