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Gündem Hamas’tan demir kubbeye ekonomik darbe!
Gündem

Hamas’tan demir kubbeye ekonomik darbe!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 08:42:00 -

Hamas, İsrail’in hava savunma sistemine ekonomik olarak darbe vuruyor. Demir kubbenin stoğunu boşaltmak amacıyla gönderilen boş füzeler demir kubbe tarafından 1 tanesi 10 bin dolar masrafla imha ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir anti-tank füzesinin zırhlı araca isabet etmesi sonucu 9 askerin öldüğünü, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki mülteci kampını vurduğunu kabul etti. İsrail saldırısında 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

İsrail 7 Ekim'den beri 11 binden fazla hedefin vurulduğunu belirtti. 

Demir kubbeye darbe!

Hamas demir kubbenin stoğunu boşaltmayı amaçlayan maliyeti 100 dolar olan boş füzeler gönderiyor Demir kubbe 1 tanesini imha için 10 bin dolar harcıyor.

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Yorumlar

Vedat

Bunu da haber yapiyorsunuz adamin cokta umrunda amerika basıyor parayi veriyor israil

Mehmet

Allah güç kuvvetlerini artırsın.
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