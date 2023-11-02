Hamas’tan demir kubbeye ekonomik darbe!
Hamas, İsrail’in hava savunma sistemine ekonomik olarak darbe vuruyor. Demir kubbenin stoğunu boşaltmak amacıyla gönderilen boş füzeler demir kubbe tarafından 1 tanesi 10 bin dolar masrafla imha ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir anti-tank füzesinin zırhlı araca isabet etmesi sonucu 9 askerin öldüğünü, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki mülteci kampını vurduğunu kabul etti. İsrail saldırısında 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarıldı.
İsrail 7 Ekim'den beri 11 binden fazla hedefin vurulduğunu belirtti.
Demir kubbeye darbe!
Hamas demir kubbenin stoğunu boşaltmayı amaçlayan maliyeti 100 dolar olan boş füzeler gönderiyor Demir kubbe 1 tanesini imha için 10 bin dolar harcıyor.