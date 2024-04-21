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Gündem Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Peres'e verdiği karşılığı hatırlıyoruz
Gündem

Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Peres'e verdiği karşılığı hatırlıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-04-21 01:03:00 - 2024-04-21 01:25:19
Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Peres'e verdiği karşılığı hatırlıyoruz

İstanbul'da Başkan Erdoğan'la görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Heniyye, görüşmeye ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye açıklamasında "Halen Erdoğan'ın BM'de Filistin haritasını kaldırarak nasıl işgal edildiğini açıklayarak Şimon Peres'e verdiği karşılığı hatırlıyoruz. Erdoğan'ın Filistin davası konusundaki açıklaması Filistin'i kendi davası gören, Gazze'de zulme karşı duran Türk halkının vicdanını yansıtıyor. Erdoğan'ın Hamas'ı Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklaması Filistin halkı için övünç kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

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