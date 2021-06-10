HAMAS’tan Cenin açıklaması: Şehitlerimizin milli mücadele ruhunu kutluyoruz

Konu hakkında yaptığı açıklamada HAMAS, şehitlerin ortaya koyduğu direniş ruhunu, Filistin halkının özgür olduğunun, oldubittilere teslim olamayacağının ve işgal politikalarına boyun eğmeyeceğinin kanıtı şeklinde değerlendirdi.

HAMAS Sözcüsü Fevzi Berhum, "Bedeli ne olursa olsun, düşman askerlerinin ve siyonist yerleşimcilerin saldırı ve baskınlarına karşı Filistin halkının milli görevlerini yerine getirmesini engelleyebilecek hiçbir güç yoktur." ifadelerini kullandı.

HAMAS'ın önde gelen isimlerinden Berhum, Cenin'deki gelişmelerin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu söyledi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, eli kanlı siyonist işgalcilerin, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde aralarında özgürleştirilmiş eski bir esirin de bulunduğu 3 Filistinliyi şehit ettiğini, birini de ağır yaraladığını duyurdu.

Bakanlık tarafından konuya dair yapılan açıklamada, Cenin kentine baskın yapan işgalcilere karşı koydukları sırada katledilen şehitlerin, Askeri İstihbarat Servisi çalışanlarından Teğmen Edhem Aleyvi ve Kaptan Teysir İsa'nın yanında daha önce işgal zindanlarında kalmış özgürleştirilmiş eski esirlerden Cemil Mahmud el-Amuri olduğu belirtildi.

Aynı şekilde güvenlik biriminden olduğu belirtilen Muhammed Semir Muneyzil de işgalciler tarafından vurularak yaralandı. Tedavi edilmek üzere Cenin Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen yaralının, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.