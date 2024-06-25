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Gündem Hamas'tan ateşkes açıklaması!
Gündem

Hamas'tan ateşkes açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-06-25 00:39:00 - 2024-06-25 00:44:56
Hamas'tan ateşkes açıklaması!

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, siyonistlerin ateşkesten kaçtıklarını açıkladı.

Bebek katili Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "kısmi bir anlaşmaya hazır olduğu" yönünde açıklamada bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Netenyahu'nun sözlerini değerlendirdi.

Siyonistlerin anlaşma yapmamak için çabaladıklarını belirten Rişk, "Netanyahu'nun gerçek tavrı, bir anlaşmaya varmamak, vakit kazanmak ve soykırıma devam etmek için ateşkesten kaçmaktır." dedi.

Rişk, ABD yönetimini, Netanyahu'dan yana tavır almayı sonlandırmaya ve savaşın durması için baskı yapmaya çağırdı.

Anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını tekrarladı!

Hamaslı yetkili ayrıca, Katar ve Mısırlı arabulucuların Gazze'de ateşkese varılması, İsrail ordusunun tamamen geri çekilmesi ve esir takasını teminat altına alacak bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştıklarını yineledi.
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Netanyahu 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze’deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım" demişti.

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