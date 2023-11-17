  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

IMF'den Meksika'ya flaş açıklaması: 35 milyar dolarlık kredi limiti! Döviz krizi için izin çıktı

Milli Savunma Bakanı Güler: F-35'e ilişkin kararını ilan ederek 'alma taraftarı değilim' dedi!

İtalya'da kilisedeki cinsel istismar vakalarına dair rapor açık açık yayımlandı! Tamı tamına 54 kişi

Siyonistlerin İsrail Savunma Bakanı'ndan Şifa Hastanesi açıklaması!

Ürdün Parlamentosu'ndan flaş İsrail kararı!

Hakan Fidan açıkça uyardı

CHP'li belediyelerde toplu ulaşım dökülüyor!

Avrupa borsaları sarsıldı: Almanya hariç çok sert düşüşle kapandı: Hisseleri % 2,7 değer kaybetti! İşte rakam...

İtalya’da hükümete İsrail tepkisi: Silah tedarikini hemen askıya alın

Allah'a (c.c.) ve Hazreti Muhammed'e (sav) küfreden densiz serbest bırakıldı!
Dünya Hamas'tan ABD açıklaması
Dünya

Hamas'tan ABD açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-17 07:29:00 -
Hamas'tan ABD açıklaması

Hamas Hareketi, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de hastane ve okulları askeri alanlar olarak kullandığı yönündeki iddialarının, İsrail ordusunun sunduğu "apaçık yalan bir hikayenin tekrarı" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını tekrarlamasını benimsemesi kınandı.

Hastanelerin kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pentagon'un Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı iddiası ve ardından ABD Dışişleri Bakanlığının Hamas'ın hastaneleri ve okulları askeri alan olarak kullandığı iddiası apaçık yalan bir hikayenin tekrarıdır."

"Bu yalan hikaye, Rantisi ve Şifa Hastanesi'nin basılması, hastaların ve sağlık personelinin güvenliğine yönelik tehdit sonrasında işgal ordusu sözcüsünün zayıf ve gülünç oyunlarıyla ortaya çıktı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara, hastaneleri ve okulları denetleyecek uluslararası bir komite oluşturma çağrısına kulak asılmamasının, Gazze Şeridi'ndeki halkın maruz kaldığı savaş suçları ve soykırımlarda ABD yönetiminin sorumluluğunu ve işgalle ortaklığını gösterdiği vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in burayı basmasını, bu ülkenin söylemleri üzerinden savunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dün bir gazetecinin, Biden'a, "Hastaneleri korumalıyız." açıklamasını hatırlatarak, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni basmasının "gerekçeli olup olmadığını" sormuştu.

Biden, bunun üzerine, hastanenin "karargah" olduğunu ispatlayamayan İsrail'in eylemini savunarak, "Hamas, askerlerini ve karargahını hastanenin altında saklayarak savaş suçu işliyor. Bu bir gerçek. Olan bu." iddiasında bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 15 Kasım'da basına verdiği demecinde, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

Hamas'tan dikkat çeken Şifa Hastanesi açıklaması
Hamas'tan dikkat çeken Şifa Hastanesi açıklaması

Dünya

Hamas'tan dikkat çeken Şifa Hastanesi açıklaması

CHP Sözcüsü'nden skandal açıklama! Hamas'ı çirkin sözlerle hedef aldı
CHP Sözcüsü'nden skandal açıklama! Hamas'ı çirkin sözlerle hedef aldı

Siyaset

CHP Sözcüsü'nden skandal açıklama! Hamas'ı çirkin sözlerle hedef aldı

Aşağılık barbar Hamas'a iftira atarken yanlışlıkla skandalı itiraf etti
Aşağılık barbar Hamas'a iftira atarken yanlışlıkla skandalı itiraf etti

Dünya

Aşağılık barbar Hamas'a iftira atarken yanlışlıkla skandalı itiraf etti

İran'dan son dakika Hamas açıklaması: Sizin için savaşa girmeyeceğiz
İran'dan son dakika Hamas açıklaması: Sizin için savaşa girmeyeceğiz

Dünya

İran'dan son dakika Hamas açıklaması: Sizin için savaşa girmeyeceğiz

Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın karargahı olduğunu savunup operasyon yapmışlardı! Sundukları 'sözde kanıtlar' alay konusu oldu
Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın karargahı olduğunu savunup operasyon yapmışlardı! Sundukları 'sözde kanıtlar' alay konusu oldu

Dünya

Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın karargahı olduğunu savunup operasyon yapmışlardı! Sundukları 'sözde kanıtlar' alay konusu oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsmail

Yahudilerden ve amarikadan bir insan olarak nefret ediyorum sanıyorum bütün insanlıkta nefret ediyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23