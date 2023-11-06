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Medya Hamas'la skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalışan Habertürk'e tepki yağıyor
Medya

Hamas'la skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalışan Habertürk'e tepki yağıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:41:00 - 2023-11-06 17:45:55

Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, işgal altındaki toprakları için mücadele eden Hamas'ın eylemlerini 'terör' olarak tanımlayıp İsrail'in bombardımanı için ise 'karşılık' ifadelerini kullandı. Habertürk ekranlarındaki skandal yayına sosyal medyadan tepki yağdı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin-el KassamTugayları işgal altındaki toprakları için 7 Ekim'de İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Kendi vatanlarında yabancı olan, evlerinden zorla çıkarılan, suçsuz yere hapislerde yatan, su kuyuları betonla kapatılan, abluka nedeniyle İsrail'in izin verdiği kadarıyla yetinen Filistinlilerin müdafaa hakkına karşı ise siyonist ordusu Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırmaya başladı.

Habertürk editörü Hamas'a 'terörist' dedi

Gösterdikleri muamele nedeniyle serbest bıraktıkları esirler tarafından bile övgüyle bahsedilen Hamas'la ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kurtuluş ve mücahitler grubu' şeklindeki tanımlaması dünyada yankı bulurken Habertürk skandal bir yayına imza attı.

Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, Hamas’ın işgalci İsrail’e karşı yaptığı saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirip İsrail'in sivil katliamını ise 'karşılık' olarak tanımladı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Habertürk ekranlarındaki skandal yayına sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar, Habertürk'e 'Haddini bil' diyerek özür dilemesi için çağrıda bulundu.

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