HAMAS'ın yeni lideriyle ilgili şok gerçekler! İşte "en tehlikeli adam"ın bilinmeyenleri

Doğruhaber gazetesi yazarı Hasan Sabaz, İsmail Heniyye'nin şehit edilmesi sonrası HAMAS'ın başına Yahya Sinvar'ın geçtiğini hatırlattı. Sinvar'ın sadece Gazze'de değil, tüm Filistin'de güçlü bir karşılığı olduğunu belirten Sabaz, İsrail basınının, Sinvar'ın seçilmesinden dolayı kaygılı olduğunu vurguladı. Sinvar'ın zindan yıllarında İbranice öğrendiğini ve işgalciyi yakından tanıdığını ekleyen Hasan Sabaz, şunları kaydetti:

“İsmail Heniyye’nin şehid edilmesi sonrası İslami Direniş Hareketi HAMAS’ın başına geçecek kişi konusunda spekülasyonlar yapılıyor, isimler telaffuz ediliyordu.

Ama herhalde çok az kişi Yahya Sinvar ismini düşünmüştür.

HAMAS Hareketi yazılı bir açıklama ile ismi duyurdu:

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“İslami Direniş Hareketi HAMAS, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin Siyasi Büro Başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.”

Herhalde açıklanan isimden en çok rahatsız olanlar “müzakere süreci” adı altında sürdürülen tiyatronun devamını ve bu arada Siyonist terör rejiminin katliamı sürdürmesini isteyen “barış istiyor” görünümlü terörist yandaşlarıydı.

Yahya Sinvar isminin sadece Gazze’de değil, Filistin’in tümünde karşılığı olduğunu kanunun takipçileri iyi bilir.

Esir takası ile bırakılan Batı Yaka’daki kadının “Biz Yahya Sinvar’ın, Muhammed Deyf’in adamlarıyız” sloganı bunun en iyi örneğidir.

Yahya Sinvar ismi Siyonist çevrelerde de kaygı ve tedirginliğe yol açtı.

“Tel Aviv’in altına metro hattı döşüyoruz” sözünün Siyonistleri ne kadar korkuttuğunu, işgalcilerin bir süre evlerine girmeye korktuklarını hatırlıyoruz.

Nitekim Siyonist basını, Heniyye’nin yerine ‘en tehlikeli adamın’ seçildiğini belirterek kaygılarını dile getirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesi yazarı, analist Avi Issacharoff, şunları yazdı: “HAMAS kendisine liderlik etmesi için en tehlikeli adamı seçti. İsmail Heniyye'nin öldürülmesinin ardından 7 Ekim katliamının faillerinden biri olan Sinvar, resmen örgütün en güçlü adamı haline geldi. HAMAS’ın 50 üyeli Şura Konseyi'nin kararı Sinvar'a duyulan güvenin ve HAMAS'ın Gazze Şeridi'nde iktidarda kalmasını sağlamanın bir ifadesiydi.”

Siyonist teröristler, Yahya Sinvar isminden dolayı daha fazla kaygılılar; ama aslında kendisi sıradan bir Filistinlidir.

İşgal altındaki topraklarda ya da mülteci kamplarında doğan, direnişin içinde büyüyen, küçükken taşla sonra silahla tanışan, yolu birkaç kez zindanlara düşen, işkence ile tanışan, şehadeti Filistin toplumunun bir gerçeği olarak kabul eden biri…

Şeyh Ahmed Yasin gibi, Abdulaziz Rantisi gibi, Salah Şehade gibi, Salih Aruri gibi, İsmail Heniyye gibi…

Halid Meşal gibi, Musa Ebu Merzuk gibi, Mahmud Zahhar gibi…

Yahya Sinvar da öyle biri…

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde doğdu ve kuruluşundan beri HAMAS’ın içinde yer aldı.

Operasyonel ve istihbarat yönleri ile ön plana çıktı ve HAMAS’a bağlı iç güvenlik servisi “el Mecd”i kurdu.

Gazze tümüyle işgal altındaydı ve Yahya Sinvar’ın çalışmaları işbirlikçilerin ve Siyonist istihbaratının dikkatini çekti, yakalandı.

Siyonistler bu 25 yaşındaki gençten ürktüler ve uzun süren işkenceli sorgulardan sonra hakkında birkaç müebbet hapis cezası vererek zindana attılar.

2011 yılında, 2006 yılında sınır ötesi bir baskında Filistinli savaşçılar tarafından kaçırılan israil askeri Gilad Şalit karşılığında 1.047 Filistinli mahkumla birlikte serbest bırakıldı.

Esaretin de esir takasının da öneminin farkında.

Sinvar, zindandan çıktıktan sonra HAMAS içerisinde önde gelen bir lider olarak görevine geri döndü ve 2017'de HAMAS'ın Gazze'deki siyasi ofisinin başına seçildi ve ondan önce Gazze siyasi ofisinin başındaki kişi İsmail Heniyye idi.

Yahya Sinvar’ın zindan yıllarını çok iyi değerlendirdiği, bu arada iyi derecede İbranice öğrendiği söyleniyor.

İşgalciyi, işgalcinin mantığını iyi bilen, düşmanını iyi tanıyan biri.”