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Dünya HAMAS'ın esir aldığı siyonist çetelerin aileleri yürüyüş yapacak
Dünya

HAMAS'ın esir aldığı siyonist çetelerin aileleri yürüyüş yapacak

HAMAS, siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ni yönelik saldırılarında esir aldığı bazı siyonist teröristlerin aileleri yürüyüş yapma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 00:09:00 -
HAMAS'ın esir aldığı siyonist çetelerin aileleri yürüyüş yapacak

Gazze'de esir alınan işgal rejiminin sözde askerlerinin aileleri "Çocukların Dönüşü" sloganıyla protesto aracı yürüyüş düzenleyeceği öğrenildi.

İşgalci teröristlerin aileleri, Tel Aviv'den sözde başbakan terörist başı Netenyahu'nun konutunun bulunulduğu işgal altındaki Kudüs'e kadar yürüyecek.

​İşgal rejiminin 10 Mayıs’ta Filistin’e yönelik saldırılarında en az 2 bin bina ve 4 cami tamamen yıkılmış, 15 bin bina ise kullanılamaz hale gelmişti. Özelikle sivil yerleşim alanlarını, fabrika, okul ve hastanelerini hedef alan katil Siyonistlerin barbar saldırılarına karşı HAMAS'ta "Kudüs'ün Kılıcı" operasyonu başlatmıştı.

HAMAS, Siyonist çetelerden bazılarını sağ olarak yakalayıp esir tutmuştu. Esirlerin bırakılıp bırakılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Terörist işgalcilerin barbar saldırıları sonucu 66’sı çocuk, 39’u kadın 254 Filistinli şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de yerinden yurdundan olmuştu.

 

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