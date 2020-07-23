Hamas'ın Batı Şeria'daki liderlerinden Hasan Yusuf serbest bırakıldı

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, Hamas'ın Filistin parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku üyesi Milletvekili Hasan Yusuf'u yaklaşık 1,5 yıl süren "idari tutukluluğun" ardından serbest bıraktı.



Filistinli Milletvekili Yusuf, serbest bırakıldığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Cezaevi'nin kapısında, ailesi, sevenleri ve birçok Filistinli vekil tarafından karşılandı.



İsrail askerlerince daha önce de pek çok kez gözaltına alınan 65 yaşındaki Filistinli Milletvekili, son olarak 2 Nisan 2019'da Ramallah'taki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. Yusuf, o tarihten bu yana "idari tutuklu" olarak cezaevinde bulunuyordu.



- Ömrünün üçte birini İsrail hapishanelerinde geçirdi



Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria'daki sözcüsü sayılan Hasan Yusuf, milletvekili olmasına rağmen sürekli İsrail güçlerinin hedefinde yer aldı.



Yusuf, İsrail tarafından 1992'de Lübnan'a sürgün edilen Hamas ve İslami Cihad hareketlerine mensup 415 kişi arasındaydı.



İsrail hapishanelerindeki Filistinliler arasında "Çok gecikmem, geri dönerim." ifadeleriyle tanınan Filistinli Milletvekili, ömrünün üçte birini İsrail hapishanelerinde geçirdi.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365’i idari tutuklu, 160’ı çocuk, 41’i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.



İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.



Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.