Hamas'ı yıkıp başa o haini geçirmek istemişler: MİT, MOSSAD'ın o planını baltalamış!

MİT'in köstebek operasyonu ile yakayı ele veren Mossad casuslarına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Casus ağındaki şüphelilerin İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv'deki Hamas masasına bakan birim tarafından yönetilip yönlendirildiği ortaya çıktı.

MİT'in köstebek operasyonu ile birlikte Mossad'ın Türkiye casuslarına ağır darbe vuruldu. Söz konusu operasyonda 34 şüpheli, 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

YUSUF DAHLAN İDDİASI

Mossad adına keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan zanlılara yönelik operasyon düzenleyen MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, zanlıların İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv'deki Hamas masasına bakan birimi tarafından yönetilip yönlendirildiği öğrendi. Mossad'ın içinde oluşturulan Hamas biriminde görevli istihbarat görevlilerince kullanılan ve birbirinden bağımsız yüksek miktarlarda para aldıkları anlaşılan Arap asıllı şüphelilerden bazılarının 'Ebu Fadi' künyesiyle bilinen ve halihazırda Sırbistan'da sürgün yaşayan Muhammed Yusuf Dahlan'a yakın isimler oldukları iddia ediliyor.

15 TEMMUZ'DA ADI SIKÇA TELAFFUZ EDİLİYORDU

Köstebeklerin şu an için Gazze'nin yönetimi için düşünülen Dahlan'a ne kadar yakın oldukları ise henüz bilinmiyor. Dahlan, Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra adı çokça duyulan bir isimdi.

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