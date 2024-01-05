  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MOSSAD Başkanı’ndan Hakan Fidan’a şok telefon! Ne dediğini duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Vay vay vay

Adam cumaya sarhoş geldi İmama dönerek: Bir parça da benim için çal imam efendi

‘Eline sağlık' soruşturması için savcılıktaydı! Fatih Altaylı hakkında flaş gelişme! Az önce Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Şimdi oturup ağla bakalım

O ilimizde Türkiye'yi zengin edecek rezerv var! O rezerv için dünya birbirini yemeye başladı

İfade veren provokatör Ataylı hakkında flaş karar

Yunanistan çalkalanıyor! Fatih Terim resmen reddedildi

Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor

Rusya Türkiye'yi bıraktı! Hindistan'dan almaya başladı

Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! CHP’nin ciğerini bilen isim, “Dün gece yaptı” diyerek şok gelişmeyi duyurdu

Böylesi görülmedi! İyi Parti’de istifa rakamları hızla yükseliyor
Gündem Hamas'ı yıkıp başa o haini geçirmek istemişler: MİT, MOSSAD'ın o planını baltalamış!
Gündem

Hamas'ı yıkıp başa o haini geçirmek istemişler: MİT, MOSSAD'ın o planını baltalamış!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 15:00:00 -
Hamas'ı yıkıp başa o haini geçirmek istemişler: MİT, MOSSAD'ın o planını baltalamış!

MİT'in köstebek operasyonu ile yakayı ele veren Mossad casuslarına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Casus ağındaki şüphelilerin İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv'deki Hamas masasına bakan birim tarafından yönetilip yönlendirildiği ortaya çıktı.

MİT'in köstebek operasyonu ile yakayı ele veren Mossad casuslarına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Casus ağındaki şüphelilerin İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv'deki Hamas masasına bakan birim tarafından yönetilip yönlendirildiği ortaya çıktı.

MİT'in köstebek operasyonu ile birlikte Mossad'ın Türkiye casuslarına ağır darbe vuruldu. Söz konusu operasyonda 34 şüpheli, 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

YUSUF DAHLAN İDDİASI

Mossad adına keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan zanlılara yönelik operasyon düzenleyen MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, zanlıların İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv'deki Hamas masasına bakan birimi tarafından yönetilip yönlendirildiği öğrendi. Mossad'ın içinde oluşturulan Hamas biriminde görevli istihbarat görevlilerince kullanılan ve birbirinden bağımsız yüksek miktarlarda para aldıkları anlaşılan Arap asıllı şüphelilerden bazılarının 'Ebu Fadi' künyesiyle bilinen ve halihazırda Sırbistan'da sürgün yaşayan Muhammed Yusuf Dahlan'a yakın isimler oldukları iddia ediliyor.

15 TEMMUZ'DA ADI SIKÇA TELAFFUZ EDİLİYORDU

Köstebeklerin şu an için Gazze'nin yönetimi için düşünülen Dahlan'a ne kadar yakın oldukları ise henüz bilinmiyor. Dahlan, Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra adı çokça duyulan bir isimdi.

Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı
Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı

Türkiye’de yakalanan MOSSAD casusları ile ilgili flaş gelişme! Ahmet Hakan ve sunucu Mehmet Akif Ersoy, buna çok ama çok şaşırdı! Şunların tipine bak hele
Türkiye’de yakalanan MOSSAD casusları ile ilgili flaş gelişme! Ahmet Hakan ve sunucu Mehmet Akif Ersoy, buna çok ama çok şaşırdı! Şunların tipine bak hele

Medya

Türkiye’de yakalanan MOSSAD casusları ile ilgili flaş gelişme! Ahmet Hakan ve sunucu Mehmet Akif Ersoy, buna çok ama çok şaşırdı! Şunların tipine bak hele

Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı
Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı

Sosyal Medya

Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı

{relation id:1818968 slug:'turkiyede-yakalanan-mossad-casuslari-ile-ilgili-flas-gelisme-ahmet-hakan-ve-sunucu-mehmet-akif-ersoy-buna-cok-ama-cok-sasirdi-sunlarin-tipine-bak-hele'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23