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Aktüel Hamaset nedir?
Aktüel

Hamaset nedir?

Günümüzde ara sıra karşımıza çıkan hamaset sözcüğü ne anlama gelmektedir? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:46:00 -
Hamaset nedir?

Önceden dilimizde yaygın olarak kullanımı olan, zamanımızda ise ara sıra karşımıza çıkan hamaset sözcüğü ne anlama gelmektedir? Bu kelime ile karşılaşan bazı vatandaşlar Hamaset nedir? sorusuna yanıt arıyor.

Arapça kökenli bir kelime olan hamaset, çoğunlıkla yiğitlik ve buna benzer sıfatları belirtme amacıyla kullanılır. Hamaset kelimesinin farklı bir manası daha vardır.

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) hazırladığı genel Türkçe sözlükte hamaset için 2 farklı mana bulunmaktadır. Hamaset yiğitlik ve kahramanlık anlamlarına gelmektedir. Kelimenin diğer anlamı ise mecaz olarak kullanılmaktadır.

Hamasaet, dinleyicileri heyecanlandırma ve etki altında bırakma amacıyla kullanılan abartılı anlatım biçimine de denir.

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