HAMAS yöneticisi el-Mezini: İşgal rejimi başarısızlığını örtbas etmek için gerçekleri çarpıtıyor

HAMAS yöneticisi Usame el-Mezini, Kudüs Kılıcı Operasyonu'nu ve sonuçlarını değerlendiren bir açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada, İzzettin el-Kassam Tugayları'nın, şu ana kadar gücünün çok az bir kısmını kullandığını dile getiren el-Mezini, asıl kuvvetlerinin işgalcilerin sandığından çok daha büyük olduğuna vurgu yaptı.

Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarda, direniş güçlerinin ortaya koyduğu zaferin, Filistin topraklarını özgürleştiren büyük zaferin ilk adımı olduğuna işaret eden el-Mezini, "Halkımız ile kahraman Kassam Tugayları'mızın Kudüs Kılıcı Operasyonu'ndaki galibiyeti, destansı direnişimizin tarihinde kilometre taşlarını oluşturuyor." dedi.

HAMAS'ın önde gelen isimlerinden el-Mezini, direniş hareketinin askeri gücünün barbar siyonist saldırılarında oldukça küçük zararlar gördüğünü belirtirken, Kassam Tugayları'nın, söz konusu zararları siyonist işgalcilerin tahmin ettiğinden çok daha hızlı telafi edeceğine dikkat çekti.

Kudüs'ün, kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen el-Mezini, mukaddes toprakları korumak için her türlü bedeli gözlerini kırpmadan ödemeye hazır olduklarını kaydetti.

El-Mezini, Kudüs Kılıcı Operasyonu'nu, Kudüs, Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah Mahallesi ve Bab el-Amud'u (Şam Kapısı) müdafaa etmek için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Açıklamasında el-Mezini, çocuk ve kadınları katletmenin yanında sivil yerleşim yerlerini bombalamak dışında hiçbir şey yapamayan işgal rejiminin, başarısızlığını ve işlediği suçları örtbas etmek için yalan, uydurma ve gerçekleri çarpıtma siyasetine sığındığını söyledi.

Siyonist işgal rejiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırılarında Birleşmiş Milletlerin Kudüs'e yönelik aldığı kararları, Cenevre Sözleşmesini ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisini ihlal ederek hem insanlık hem de savaş suçları işlediğinin altını çizdi.