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Dünya Hamas ve İsrail rehine takasında anlaştı! Netanyahu: Aşamalar halinde serbest bırakılacaklar! Onay çıktı
Dünya

Hamas ve İsrail rehine takasında anlaştı! Netanyahu: Aşamalar halinde serbest bırakılacaklar! Onay çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 23:26:00 - 2023-11-22 00:03:41
Hamas ve İsrail rehine takasında anlaştı! Netanyahu: Aşamalar halinde serbest bırakılacaklar! Onay çıktı

Son dakika haber: Rehine takasında anlaşma sağlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün "ölüm bölgesi" olarak nitelendirdiği Gazze'deki son durum hakkında Netanyahu: Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak dedi. İsrail devlet televizyonu İsrail ordusunun Hamas'la rehine anlaşmasını kabul ettiğini ve güney Gazze'deki operasyonlara hazırlık amacıyla güçlerini yeniden organize etmek için ateşkese onay verdiğini duyurdu.

Rehine takasında anlaşma sağlandı. Netanyahu: 'Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak' dedi.

"Zor ama doğru bir karar verdik"

Netanyahu, "İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi. Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. Üzerinde konuşulan anlaşma, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde kalan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içeriyor." açıklamasında bulundu.

Netanyahu, "Savaş tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." diye konuştu.

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