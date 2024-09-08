  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş’ta fıkra gibi transfer fiyaskosu! Sözleşmeyi kaptı arka kapıdan kaçtı

Narin’in ölümü ile ilgili şok iddia! Gazeteci Didem Arslan aile hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu!

Merhum Muhsin Başkanın sözleri sosyal medyaya damga vurdu! Kısasta hayat vardır başka yolu yok

Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

Türkiye’den tüm dünyayı sallayan hamle sonunda geldi! Herkes şaşkın

Galatasaray'da şok iddia gündemi altüst edecek! Geri mi dönüyorlar? Olay çıkaracak gelişme...

Teröristleri idam ettiler

Montella'dan flaş Arda Güler ve Barış cevabı! İzlanda maçı öncesi şok gelişme...

Ukrayna'ya niyet Gardaş'a kısmet: Azerbaycan'dan dev sevkiyat!

Türkiye'nin o hamlesi, tüm dünyayı ters köşe yapmıştı! Necmettin Batırel, "Bundan sonra bizi kimse tutamaz" diyerek büyük müjdeyi verdi
Dünya Hamas ‘Ümmet yanımızda’ diyerek duyurdu! İşte Siyonist askerlerin kabusu olan yiğit
Dünya

Hamas ‘Ümmet yanımızda’ diyerek duyurdu! İşte Siyonist askerlerin kabusu olan yiğit

Yeniakit Publisher
2024-09-08 19:00:00 -
Hamas ‘Ümmet yanımızda’ diyerek duyurdu! İşte Siyonist askerlerin kabusu olan yiğit

Ürdün ve işgal altındaki Batı Şeria arasındaki sınır kapısı olan Karama noktasında 3 işgalciyi İsrail askerini öldüren kişinin Ürdünlü Mahir El Cazi olduğu bildirilirken, saldırıya ilişkin Hamas tarafından yapılan açıklama, “Bu operasyon, ümmetin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulmasında halkımızın ve onların cesur direnişinin yanında güçlü bir şekilde durduğunun da teyididir” denildi

İşgalci İsrail medyası, Karama Sınır Kapısı'ndaki siyonist askerlere yönelik silahlı eylemin failinin şehit Mahir Ziyab Hüseyin El Cazi olduğunu bildirdi.

Şehidin 39 yaşında Ürdün vatandaşlığına sahip olduğunu ve Ürdün'ün güneyindeki Petra şehrinin doğusundaki Azrah kasabasından olduğunu belirtildi.

Sosyal medya platformlarındaki Ürdün hesapları, şehidin, işgal yenilgiye uğramadan ateşkes yapmayı kabul etmeye Karameh Muharebesi komutanı "Meşhur El Cezi"nin aşiretinden olduğunu bildirdi.

Mahir El Cazi, bu sabah Karama noktasında düzenlediği silahlı eylemde 3 işgalciyi öldürdükten sonra şehit edilmişti. Filistinli gruplar da yaptıkları açıklamayla şehidin eylemini tebrik ederek yapılan operasyonun işgalin suçlarına karşılık doğal bir tepki olduğunu vurgulamıştı.

“Ümmetin yanımızda olduğunun göstergesi”
Öte yandan Hamas, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda 3 İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ürdün'ün yiğit kahramanlarından birinin, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlediği operasyon, Arap halklarının işgali ve işgal suçlarını reddettiğinin bir beyanıdır. Aynı şekilde; işgalin Filistin ve Ürdün'deki kötü amaçlarına karşı Arap halklarının bir tepkisidir. Bu operasyon, ümmetin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulmasında halkımızın ve onların cesur direnişinin yanında güçlü bir şekilde durduğunun da teyididir." ifadelerine yer verildi.

 

Gündeme oturan imza! Ürdün, Türk savunma devi ile anlaştı
Gündeme oturan imza! Ürdün, Türk savunma devi ile anlaştı

Teknoloji

Gündeme oturan imza! Ürdün, Türk savunma devi ile anlaştı

İsrail’in Türkiye korkusu! Yine Erdoğan’ı hedef aldılar… Dışişlerinden çok sert tepki
İsrail’in Türkiye korkusu! Yine Erdoğan’ı hedef aldılar… Dışişlerinden çok sert tepki

Gündem

İsrail’in Türkiye korkusu! Yine Erdoğan’ı hedef aldılar… Dışişlerinden çok sert tepki

Tüm dünya sözde ateşkesle uyutuluyor! ABD oyalıyor İsrail katlediyor
Tüm dünya sözde ateşkesle uyutuluyor! ABD oyalıyor İsrail katlediyor

Dünya

Tüm dünya sözde ateşkesle uyutuluyor! ABD oyalıyor İsrail katlediyor

İsrail’e büyük şok! Tamamı kapatıldı
İsrail’e büyük şok! Tamamı kapatıldı

Dünya

İsrail’e büyük şok! Tamamı kapatıldı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23