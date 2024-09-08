Hamas ‘Ümmet yanımızda’ diyerek duyurdu! İşte Siyonist askerlerin kabusu olan yiğit

İşgalci İsrail medyası, Karama Sınır Kapısı'ndaki siyonist askerlere yönelik silahlı eylemin failinin şehit Mahir Ziyab Hüseyin El Cazi olduğunu bildirdi.

Şehidin 39 yaşında Ürdün vatandaşlığına sahip olduğunu ve Ürdün'ün güneyindeki Petra şehrinin doğusundaki Azrah kasabasından olduğunu belirtildi.

Sosyal medya platformlarındaki Ürdün hesapları, şehidin, işgal yenilgiye uğramadan ateşkes yapmayı kabul etmeye Karameh Muharebesi komutanı "Meşhur El Cezi"nin aşiretinden olduğunu bildirdi.

Mahir El Cazi, bu sabah Karama noktasında düzenlediği silahlı eylemde 3 işgalciyi öldürdükten sonra şehit edilmişti. Filistinli gruplar da yaptıkları açıklamayla şehidin eylemini tebrik ederek yapılan operasyonun işgalin suçlarına karşılık doğal bir tepki olduğunu vurgulamıştı.

“Ümmetin yanımızda olduğunun göstergesi”

Öte yandan Hamas, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda 3 İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ürdün'ün yiğit kahramanlarından birinin, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlediği operasyon, Arap halklarının işgali ve işgal suçlarını reddettiğinin bir beyanıdır. Aynı şekilde; işgalin Filistin ve Ürdün'deki kötü amaçlarına karşı Arap halklarının bir tepkisidir. Bu operasyon, ümmetin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulmasında halkımızın ve onların cesur direnişinin yanında güçlü bir şekilde durduğunun da teyididir." ifadelerine yer verildi.