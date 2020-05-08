Hamas: Tutukluların banka hesaplarının dondurulması tehlikeli bir sapmadır

GAZZE (AA) - Gazze'deki Hamas Hareketi, birçok Filistin ulusal bankasının İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ait banka hesaplarının dondurulmasını "İsrail'in diktelerine olumlu cevap vermek" şeklinde nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, gelişmeyi "Halkımızın evlatlarına karşı ahlaki ve değerler mecrasından çıkarılan tehlikeli bir sapma" ifadeleriyle değerlendirdi.

"Bankaların, başlarına dikilmiş bir kılıç değil tutukluların yardımcısı, geleceklerini yıkan değil tutuklu çocuklarına onurlu bir hayat kurmalarına katkı sağlaması gerekir" diyen Berhum, bu durumun İsrail'in diktelerine olumlu cevap vermek anlamına geldiğini aktardı.

Berhum, bu hakkın korunmasında üzerine düşeni yerine getirmesi için ulusal para kurumuna, ulusal bankaların İsrail'in politika ve kararlarına boyun eğerek uygulamalarına izin vermemesi çağrısında bulundu.

Son dönemde bazı eski tutuklular, Filistin bankalarından bazılarının kendileriyle iletişime geçerek banka hesaplarının kapatıldığına ilişkin tebligatta bulunulduğunu ifade etmişti.

Filistin Esir Kulübü, geçen ay Filistinli esirler ve aileleriyle ilişkiye geçen ve banka hesabı açan tüm şahıs, kurum ve bankaların takibata uğrayacağı ve cezalandırılacağına dair İsrail makamları tarafından askeri bir karar alındığını ortaya çıkarmıştı.



