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Gündem Hamas Türkiye'den garantör olmasını istedi
Gündem

Hamas Türkiye'den garantör olmasını istedi

Yeniakit Publisher
2024-02-07 23:33:00 -
Hamas Türkiye'den garantör olmasını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi reddetmesi sonrası, Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, Katar, mısır, Türkiye, Rusya ve BM'den her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini söyledi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, İsrail'in reddettiği her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisinde Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin garantör olmasını istediklerini söyledi.

Siyonist kabul etmedi

Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını 5 aydır süren İsrail, ateşkes umutlarını bir kez daha boşa çıkardı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın onay verdiği her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetti.

Hamastan açıklama geldi

Netanyahu, Refah bölgesine saldırı için orduya emir verdiklerini söylerken, gelişmenin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Hamas'ın Beyrut Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın arabulucu ülkeler üzerinden İsrail hükümetine sunduğu esir takası ve ateşkes mutabakatı hakkında açıklama yaptı.
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Hamas'ın kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkesin sağlanması için çalıştığını belirten Hamdan, "Hamas yardım ve yardım malzemelerinin gönderilmesi, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız sivillere yönelik barbarca saldırılarına son verilmesi, yerinden edilenlere güvenli barınma sağlanması, yeniden imarın sağlanması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve tam esir takası için önerilerini mutabakatta sundu." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının en temel insan haklarını bile reddeden İsrail'in tepkilerine rağmen anlaşma mutabakatına Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini dile getiren Hamdan, anlaşma mutabakatının ilan edildiği günden bu yana İsrail'in ısrarla Gazze'ye yönelik saldırılarına devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma mutabakatına yönelik kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatan Hamdan, Netanyahu'nun ordusunu Gazze'den çekmeyeceğini ve hapishanelerdeki Filistinlileri serbest bırakmayacağını söyledi. Hamdan, İsrail'deki savaş kabinesinin, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları durdurmaya giden her türlü yolu kesme gayreti içerisinde olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Gazetecilerin, Mısır ve Katar'ın yanı sıra mutabakat anlaşmasında hangi ülkelerin garantör olduğu sorusuna Hamdan, " Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." yanıtını verdi.

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