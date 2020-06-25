Hamas son dakika koduyla cevap verdi: Savaş ilanı olarak kabul ediyoruz

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre; Hamas, İsrail işgalinde yer alan Batı Şeria'daki alanların ilhakını "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

Haritalandırma süreci başlatılmıştı

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Kritik tarih 1 Temmuz

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

"Savaş ilanı" resti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail işgalinde yer alan Batı Şeria'daki alanların ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, ilhak gerçekleştirilirse İsrail'in pişman edileceği belirtildi. Açıklamayı yapan Sözcü şu ifadeleri kullandı: "Çok konuşmayacağız ve daha fazla açıklama yapmayacağız. Bu işgalin arkasında duranların çok iyi anlaması gereken kelimelerle söylüyoruz: Direniş bu kararı Filistin halkımız üzerinde bir savaş ilanı olarak görüyor. Bu savaşta direniş, halkımızı, topraklarını ve kutsal mabetlerini savunmak için sadık ve güvenilir bir bekçi olacak."

Kaynak: Haber7