Hamas lideri Zahar: İsrail'in var olma hakkı yok

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) kurucu liderlerinden olan Mahmud ez Zahar, son çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz Sky News kanalına verdiği röportajda Zahar, İsrail'de sivillerin yaşadığı merkezlerin vurulabileceğini, buradaki insanların işgalci olduğunu savundu.

Sivil alanlardan değil, boş bölgelerden roket ateşlediklerini ifade eden Zahar, İsrail'in bir devlet olarak var olmaya hakkı olmadığını dile getirdi.

İsrail'dekilerin sıradan sivil vatandaşlar olmadığı tezini de savunan Zahar, "Siz ABD'den, İngiltere'den gelip benim, ailemin evini alıyorsanız sivil vatandaş değil, yerleşimcisiniz. Burası bizim toprağımız. Arapların bölgesi, İslami bir bölge" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın kurucu liderlerinden olan ve halen grubun Gazze Şeridi'ndeki yapılanmasında üst düzey liderlik görevini sürdüren Zahar, grubun en önemli isimleri arasında gösteriliyor.