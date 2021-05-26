  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hamas yeni bir açıklama yaptı!
Pakistan'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı!
İsrail'de muhalif partiler anlaştı: Netanyahu hükümeti sona mı eriyor?
Siyonistlere bir tepki de Antalya'dan!
Dünya Hamas lideri Zahar: İsrail'in var olma hakkı yok
Dünya

Hamas lideri Zahar: İsrail'in var olma hakkı yok

Hamas'ın kurucu liderlerinden olan Mahmud ez Zahar, son çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 02:53:00 -
Hamas lideri Zahar: İsrail'in var olma hakkı yok

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) kurucu liderlerinden olan Mahmud ez Zahar, son çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz Sky News kanalına verdiği röportajda Zahar, İsrail'de sivillerin yaşadığı merkezlerin vurulabileceğini, buradaki insanların işgalci olduğunu savundu.

Sivil alanlardan değil, boş bölgelerden roket ateşlediklerini ifade eden Zahar, İsrail'in bir devlet olarak var olmaya hakkı olmadığını dile getirdi.

İsrail'dekilerin sıradan sivil vatandaşlar olmadığı tezini de savunan Zahar, "Siz ABD'den, İngiltere'den gelip benim, ailemin evini alıyorsanız sivil vatandaş değil, yerleşimcisiniz. Burası bizim toprağımız. Arapların bölgesi, İslami bir bölge" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın kurucu liderlerinden olan ve halen grubun Gazze Şeridi'ndeki yapılanmasında üst düzey liderlik görevini sürdüren Zahar, grubun en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat
Gündem

Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasetçi hakkında Youtube kanalından çeşitli iddialar ortaya atarak Türkiye'yi karalamak isteyen o..
Boşverin mafyayı! Pisliğin her türlüsü Cumhuriyet'te
Gündem

Boşverin mafyayı! Pisliğin her türlüsü Cumhuriyet'te

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, yıllar içinde gazetede dönen ayak oyu..
İmamoğlu'na Eyüpsultan'da protesto!
Gündem

İmamoğlu'na Eyüpsultan'da protesto!

Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giden yolları yapmak yerine Haliç'in ortasına yaptırdığı tenis kortunda eşi Dilek İmamoğlu ile oynayan CHP'li ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay