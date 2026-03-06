  • İSTANBUL
Hamas lideri suikastla şehid edildi!

Hamas lideri suikastla şehid edildi!

Trablusşam’da bulunan Beddavi Mülteci Kampı’na düzenlenen İsrail hava saldırısında, Hamas liderlerinden Vesim el-Ali ve eşi şehid oldu.

Trablusşam’da bulunan Beddavi Mülteci Kampı’na düzenlenen İsrail hava saldırısında, Hamas liderlerinden Vesim el-Ali ve eşi şehid oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, perşembe günü şafak vaktinde İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam şehrinde yer alan Beddavi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında, Hamas hareketi liderlerinden Vesim el-Ali ve eşinin şehit olduğunu duyurdu.

Ajansın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) perşembe gecesi Beddavi kampındaki Halilürahman Camii yakınlarında bulunan bir apartman dairesini hedef aldı. Saldırı sonucu dairede yangın çıkarken; Hamas lideri Vesim Ataullah el-Ali ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan çiftin kızlarından biri ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Hedefteki İsim: Vesim el-Ali

Filistinli kaynaklara göre Vesim el-Ali, Hamas'ın Beddavi kampındaki en önemli örgütsel ve siyasi figürlerinden biriydi. El-Ali, hareketin Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki faaliyetlerinin yürütülmesinden ve tabanla iletişimden sorumlu üst düzey isimler arasında yer alıyordu.

Bu suikast, İsrail ve ABD'nin cumartesi günü İran'a karşı başlattığı geniş çaplı savaşla eş zamanlı olarak, pazartesi gününden bu yana Lübnan genelinde tırmanan İsrail saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti.

İsrail ordusu Lübnan'da sadece "Hizbullah altyapısını" hedef aldığını iddia etse de, Lübnan resmi makamları saldırıların büyük bir kısmının doğrudan sivilleri vurduğunu belirtiyor.

 

İhlaller ve Can Kayıpları

İsrail, Ekim 2023'te başlattığı ve Eylül 2024'te topyekûn savaşa dönüştürdüğü Lübnan saldırılarında şu ana kadar 4 binden fazla kişiyi öldürdü, yaklaşık 17 bin kişiyi ise yaraladı.

Kasım 2024'ten bu yana Hizbullah ile yürürlükte olan bir ateşkes anlaşması bulunmasına rağmen, İsrail'in bu anlaşmayı neredeyse her gün ihlal etmesi yüzlerce yeni can kaybına ve yaralanmaya neden olmaya devam ediyor.

Daily Ummah

Murat gözükara

Mekanı cennet olsun...sessiz kahramanlar..
