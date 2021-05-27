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HAMAS: Ateşle oynamayın!
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Dünya HAMAS lideri Sinvar'dan işgal rejimine "Ateşle oynamaması" uyarısı
Dünya

HAMAS lideri Sinvar'dan işgal rejimine "Ateşle oynamaması" uyarısı

Direnişin işgal rejimi karşısındaki başarısının ardından yerli ve yabancı basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelen HAMAS lideri Yahya Sinvar, Gazze kuşatmasının tamamen kaldırılmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 02:46:00 -
HAMAS lideri Sinvar'dan işgal rejimine "Ateşle oynamaması" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu gezisini de değerlendiren Sinvar, "Filistinin iç meselelerine karışmayın bu bizim iç meselemiz. Filistin ve halkımız arasında anlaşmazlık yaratmaya çalışmayın ve bu sefer her şeyi ve her şeyi yakacağız. Gazze kuşatması tamamen kaldırılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm güçleriyle Gazze'yi yeniden inşa edeceklerinin altını çizen Sinvar, "Tüm gücümüzle yeniden Gazze'yi inşa etmeye hazırız, yardım için sağlanan paranın bir dolarını dahi HAMAS veya el-Kassam'a vermeyeceğiz ve bizler zaten dünyanın her yerinden yeterince destek alıyoruz." diye konuştu.

Sinvar, işgal rejimini Kudüs'teki kutsal yerler ve işgal altındaki başkentteki Filistin halkının vatandaşlık durumu "Ateşle oynamama" konusunda uyardı.

 

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