Hamas lideri İsmail Heniyye, Diyarbakır’da neye sevindi? “Allah sizden razı olsun”

Suat Yaşasın, geçen hafta sonu Diyarbakır’da düzenlenen "Cihad Önderi" isimli etkinliğin en çok Hamas lideri İsmail Heniyye’yi sevindirdiğini belirtti. Heniyye’nin, söz konusu etkinlikten hemen sonra memnuniyetini dile getirdiğini ifade eden Yaşasın, Doğruhaber gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Geçen hafta sonu..

Diyarbekir'deydik..

Cumartesi..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önce..

Medreseden mezun olan gençlerimizin..

"Aksâ Tûfânı mezunları" itibariyle..

İcâze merasimi tertip olundu..

Ulemâ-i İzâm'dan şahsiyetlerin de katılımıyla..

Hem ilmî, hem cihadî bir atmosfer oluştu.

Aynı gün..

Öğle sonrası..

Yine..

Aynı..

Kıymetli şahsiyetlerin de katılımlarıyla..

Bu kez..

"Aksâ Tûfânı ve Ulemânın mes'uliyeti" nâmıyla..

Bir toplantı daha tertip edildi..

Aynı hava..

Bu kez daha teferruatlı..

Masaya yatırıldı..

Hamdolsun..

Epeyce de..

İstifadeli oldu.

Diğer gün..

Bu kez..

"Cihad önderi"..

Peygamber Efendimiz..

Sallallahu aleyhi ve sellem..

Unvanıyla..

Ve yine..

Aksâ Tûfânı merkezli..

Pek coşkulu..

Büyük bir kitlesel faaliyet daha tertip olundu ki..

Halkımızın bu düzeyde..

Bu cihad davasına sahip çıkıyor olduğunu görmek..

Hepimizi..

Tüm herkesi..

Ziyadesiyle..

Sevindirdi!

Lâkin..

Sanırım..

Buna en fazla sevindiğini..

Kaydettiğimiz kişi ise..

Hamas lideri..

Üstad İsmail Heniyye oldu..!

Zira..

Programdan..

Sadece bir gün sonra..

Şunları söyledi:

"Etkinlik alanında..

Direniş hareketimizin..

Şehid önderleri..

Şeyh Ahmed Yasin..

Dr Abdulaziz Rantisi..

Ve Üstad Salih Aruri'nin..

Resimlerini görünce..

Sanki..

Gazze'de düzenlediğimiz bir program imisçesine..

Bizi sevindirmiş oldunuz..

Allah sizden razı olsun!" ”