Hamas lideri İsmail Haniye: İsrail mesajımızı aldı
Terör devleti İsrail'in hava saldırılarına karşı yapılan direnişle ilgili açıklama yapan Hamas lideri İsmail Haniye, "Direniş, sözünü söylemiş ve İsrail mesajı almıştır" dedi.27 Mart 2019 Çarşamba 20:27
Hamas'ın lideri İsmail Haniye, iki gündür İsrail tarafından yapılan hava saldırılarına karşı yapılan direniş için "Direniş, sözünü söylemiş ve İsrail mesajı almıştır" ifadelerini kullandı.
Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İsrail'in hava saldırısında yıkılan ofisinin enkazını ziyaret etti.
"İsrail mesajı almıştır"
Haniye, enkazın yanında yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze sınırının yakınında şiddetin yükselmesiyle İsrail'e bir ders verdiğini savundu. Haniye, Başkanlık Ofisinin restore edileceğini söyleyerek, "Direniş, sözünü söylemiş ve İsrail mesajı almıştır. Gazze'deki Siyonist kibrini bitmesine yardımcı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Öte yandan Haniye, Gazzelileri İsrail'in ablukasını kırmak için her cumartesi yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıldönümünde yapılacak gösterilere davet etti.
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