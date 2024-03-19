  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan bile gördü, CHP medyası hala kör! CHP’deki balya balya para skandalı Yunan gazetelerinin manşetlerine yansıdı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: İkinci el otomobil satışları ile ilgili yeni karar!

İsrailli gazete Türkiye'nin hamlesini böyle duyurdu: Ankara o planı bypass edecek! Mükemmel zamanlama

İşte Ekrem İBB’yi bu hale getirdi! Seçim standının başında bakın kim duruyor

İran, Çin, Hollanda ve Rusya'dan peş peşe beklenmedik Türkiye kararı! Tamı tamına 31 milyar dolar

İBB'de para kültüre var depreme yok!

Ateizmden İslâm’a giden yolda önemli bir kitap! Delilleriyle Peygamberliğin ispatı

Giyim devi ne yaptıysa olmadı! 3. kez iflas başvurusunda bulundular: 92 mağaza acil olarak kapatılacak

Altın yatırımcıları aman dikkat! Düşüş ne kadar sürecek?

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 3600 günle emekli olma formülü
Dünya Hamas lideri Heniyye'den Putin'e seçim tebriği!
Dünya

Hamas lideri Heniyye'den Putin'e seçim tebriği!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 18:05:00 -
Hamas lideri Heniyye'den Putin'e seçim tebriği!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçimleri büyük bir fark atarak kazanan Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, seçim zaferinden dolayı Putin'e bir tebrik mesajı yolladı.

Rusya'nın Filistin davasına destek veren pozisyonundan övgüyle söz eden Heniyye, Filistin halkının karşısında durduğu İsrail işgal güçlerinin ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli hegomonik kollarından biri olduğunu belirtti.

Heniyye, Hamas'ın Rusya ile ortak işbirliği yollarını güçlendirme arzusunda olduğunu, Rus halkının ve dünyanın çıkarları doğrultusunda ezilen halklara adalet sağlayacak çok kutuplu bir küresel sistem inşa etme yolunda Putin'e başarılar dilediğini ifade etti.

Zelenskiy'den Putin'in seçim zaferine ilk yorum
Zelenskiy'den Putin'in seçim zaferine ilk yorum

Dünya

Zelenskiy'den Putin'in seçim zaferine ilk yorum
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin’e en büyük rakibinin ölümü soruldu! "Ne yapalım, hayat böyle"
Putin’e en büyük rakibinin ölümü soruldu! “Ne yapalım, hayat böyle”

Dünya

Putin’e en büyük rakibinin ölümü soruldu! “Ne yapalım, hayat böyle”

Kremlin'den Putin'in zaferi sonrası açıklama
Kremlin'den Putin'in zaferi sonrası açıklama

Dünya

Kremlin'den Putin'in zaferi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23