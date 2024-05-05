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Gündem Hamas lideri Heniyye'den ateşkes açıklaması!
Gündem

Hamas lideri Heniyye'den ateşkes açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 17:51:00 -
Hamas lideri Heniyye'den ateşkes açıklaması!

Katil Netanyahu, Gazze'de saldırıların durdurulması konusunda Hamas'tan gelen talepleri kabul etmeyeceklerini söyledi. Hamas lideri Heniiye siyonist başbakana tepki gösterdi.

7 Ekim'den bu yana Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım yapan Netenyahu, saldırıdılarını durdurmayacağını açıkladı.

Hamas lideri mücahid Heniyye, katil Netenyahu'ya tepki göösterdi.

Yazılı açıklama yapan Heniyye, Netenyahu'nun ateşkes görüşmelerini sabote ettiğini söyledi.

'Netenyahu gerekçeler uyduruyor'

Hamas lideri, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıyı sürdürmek, çatışmaları genişletmek ve ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu ifade ettiği açıklamasında, "İsrail'in geri çekilmesini garanti altına almak ve esir takasını sağlamak üzere anlaşmaya varma konusunda hala istekliyiz. Kahire'de devam müzakereler öncesinde olumlu ve esnek bir tutum sergiledik. Arabulucular ve diğer direniş gruplarıyla temaslarımız da sürüyor." dedi.

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