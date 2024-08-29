  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kilit nokta kesin olarak belirlendi! Türkiye'ye inanılmaz büyüklükte doğalgaz akacak

"Sen Allah mısın" dedi ve ceza aldı

ASELSAN Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılıyor! Amerikalılar şaşkın

Ankara'ya savaş uçağı vermeyen ülke anlaşmayı onayladı: Türkiye'ye 94 adet füze verecekler

28 Şubat zihniyeti devam ediyor! Bakan Tunç'tan Dilara Çiçek açıklaması

Mısır, Türkiye'nin planını bozmak mı istiyor? Bölgeye 10 bin asker yığdılar, savaş ciddi ciddi patlayabilir

Bayraktar TB-2 İHA'lar dünyayı kasıp kavurdu! Milli Savunma hamleleri dünyanın dilinden düşmüyor

Fatih Terim 'Dönüyorum' dedi! Büyük sürpriz: Arabistanlılar Türkiye gelişmesini dünyaya ilan etti:

NATO'dan Rusya'ya kınama.. Ukrayna'nın talebi ile ilgili flaş gelişme

Amerikalılar, Türkiye'nin her yerinden altın çıkaran Koza Altın'dan bolca alım yaptı! Herkes şaştı kaldı
Dünya Hamas katil Netanyahu'nun oyununu açıkladı
Dünya

Hamas katil Netanyahu'nun oyununu açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-29 03:20:00 -
Hamas katil Netanyahu'nun oyununu açıkladı

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı için yer tahsis edilmesi yönünde yapılan açıklamayı bir aldatmaca olarak tanımladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ofisinin Gazze'de çocuk felci aşısına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Rişk, "Netanyahu'nun çocuk felci aşısı için Gazze'de yer ve meydan tahsis edilmesi yönündeki açıklaması, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşların insani ateşkes anlaşması çağrılarını onaylamak değil, imha ve sistematik öldürme savaşının sürdürülmesi için bir aldatmacadır." ifadesini kullandı.

Rişk ,"Netanyahu ve hükümetinin dayatmaya çalıştığı bu şüpheli yöntem, Birleşmiş Milletler'in hamlesini boşa çıkaracak ve yüzlerce çocuğu çocuk felci aşısından mahrum bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rişk, BM'ye ve uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde "İsrail'in istediği gibi değil" kapsamlı bir insani ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki tüm çocuklara aşı uygulanabilmesi için Netanyahu'ya her türlü araçla baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail medyasında çıkan haberlerde, hükümetin Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması için geçici ateşkese onay verdiği yazılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise "Geçici ateşkese dair haberlerin asılsız olduğu ifade edilmişti

Kanal 13 televizyonu, İsrail hükümetinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından Gazze Şeridi'ndeki çocuklara çocuk felci aşısının yapılması için sunduğu geçici ateşkes talebini onayladığı yönünde bir haber yayımlamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde 10 aylık bir çocukta çocuk felci vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu açıklamışlardı.

Kaynak: AA

Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği
Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği

Siyaset

Omurgasız siyaset CHP'den sorulur Özgür Özel’i yerin dibine batıran Hamas dönekliği

Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması! Sunulan yeni teklifi reddettiler
Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması! Sunulan yeni teklifi reddettiler

Dünya

Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması! Sunulan yeni teklifi reddettiler

İran'dan Hamas açıklaması: Her türlü anlaşmayı destekliyoruz
İran'dan Hamas açıklaması: Her türlü anlaşmayı destekliyoruz

Dünya

İran'dan Hamas açıklaması: Her türlü anlaşmayı destekliyoruz

Bu, İsrail için sonun başlangıcı olacak! HAMAS’ın zaferi yakın
Bu, İsrail için sonun başlangıcı olacak! HAMAS’ın zaferi yakın

Medya

Bu, İsrail için sonun başlangıcı olacak! HAMAS’ın zaferi yakın

Mücahit Hamas’a PKK yaftası! Kemalist Hilmi Demir’in operasyon merkezi iş başında
Mücahit Hamas’a PKK yaftası! Kemalist Hilmi Demir’in operasyon merkezi iş başında

Gündem

Mücahit Hamas’a PKK yaftası! Kemalist Hilmi Demir’in operasyon merkezi iş başında

Netanyahu'yu Hamas korkusu sardı
Netanyahu'yu Hamas korkusu sardı

Dünya

Netanyahu'yu Hamas korkusu sardı

Hamas'tan İslam alemi ve tüm dünyaya çağrı
Hamas'tan İslam alemi ve tüm dünyaya çağrı

Dünya

Hamas'tan İslam alemi ve tüm dünyaya çağrı

Hamas'tan İslam alemi ve tüm dünyaya çağrı
Hamas'tan İslam alemi ve tüm dünyaya çağrı

Dünya

Hamas'tan İslam alemi ve tüm dünyaya çağrı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23