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Dünya Hamas: İsrail’le anlaşmaya o konuyu dahil etmeyeceğiz
Dünya

Hamas: İsrail’le anlaşmaya o konuyu dahil etmeyeceğiz

Hamas, siyonist İsrail’le yapılacak herhangi bir müzakere veya takas anlaşmasına “şehitlerin naaşı” konusunu dahil etmeyeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 23:06:00 - 2022-01-09 23:10:01
Hamas: İsrail’le anlaşmaya o konuyu dahil etmeyeceğiz

 

Münübe Yılmaz

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, siyonist İsrail’le yapılacak herhangi bir müzakere veya takas anlaşmasına “şehitlerin naaşı” konusunu dahil etmeyeceklerini duyurdu. Filistin Şehitleri Günü dolayısıyla Hamas’tan yapılan açıklamada, 253 şehidin cenazesinin yıllardır İsrail tarafından alıkonulduğu hatırlatılarak, “Siyonist rejim açıkça suç işliyor. Hem semavi kanunları hem de beşeri yasaları ihlal ediyor. Şehitliğin ve şehadetin önemi, Filistinlilerin hafızalarından ve ruhlarından sökülüp atılamaz. Bu ruhu yok etmek isteyen bütün çabalar sonuçsuz kalacaktır. Filistinlileri zelil göstermeye çalışmak, onları topraklarını kurtarmak için sergiledikleri dik duruştan vazgeçirmeye niyet etmek beyhude bir gayrettir. İşgalden kurtuluşun reçetesi birlik ve bağımsızlıktır” denildi. 

“Şehitler vatan toprağına gömülmeli”

“Filistin şehitleri tarih boyunca özgürlüğün simgesi olmuştur” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Dünyanın bütün ülkelerindeki insan hakları kurumları ve duyarlı bireyler, şehitlerin naaşlarının yakınlarına verilmesi konusunda İsrail’e baskı yapmalı. O şehitler, makamlarına ve şereflerine yaraşır bir şekilde vatan toprağına gömülmeli.” 

 

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