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Aktüel Hamas: İsrail'in yerleşim projelerini sürdürmesi normalleşen tarafların yalanlarını ortaya çıkardı
Aktüel

Hamas: İsrail'in yerleşim projelerini sürdürmesi normalleşen tarafların yalanlarını ortaya çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 20:16:03 -
Hamas: İsrail'in yerleşim projelerini sürdürmesi normalleşen tarafların yalanlarını ortaya çıkardı

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi projelerini sürdürmesinin normalleşme anlaşması imzalayan tarafların yalanlarını ortaya çıkardığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 5 bin yeni konut inşa edilmesini onaylamasını değerlendirdi.

İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in bu anlaşmalar karşılığında İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planını durduracağı iddiasını hatırlatan Kasım, bu sözlerin yalandan ibaret olduğunun böylece ortaya çıktığını söyledi.

Kasım, Yahudi yerleşimciler için binlerce yeni konut inşa edilmesi kararının sömürgeci İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayanların işlediği suçların büyüklüğünü teyit ettiğini dile getirdi.

İsrail'in aldığı yerleşim birimleri inşası kararının sürecin başından beri yaptıkları "normalleşme anlaşmalarının İsrail'i Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemeye teşvik edeceğine" dair uyarılarını doğruladığını kaydeden Kasım, "Normalleşme anlaşmaları İsrail'i Filistin topraklarında yerleşmeye teşvik ediyor." dedi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 5 bin yeni konut inşa edilmesine onay verdiğini duyurmuştu.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

BAE ve Bahreyn normalleşme anlaşması karşılığında İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planından vazgeçtiğini iddia ederken, İsrailli yetkililer, ABD'nin önerdiği sözde Yüzyılın Anlaşması çerçevesinde ilhak planının iptal edilmediğini sadece ertelendiğini belirtiyor.

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